Milano Consiglio comunale approva vendita SSiro a Inter e Milan
Milano, 30 set. (askanews) – Dopo oltre 11 ore di discussione il Consiglio comunale di Milano ha approvato intorno alle 4 di notte la delibera di vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan con 24 favorevoli, 20 contrari e nessun astenuto, mentre 2 consiglieri non hanno partecipato al voto abbassando il quorum. L’accordo prevede l’acquisto da parte dei club per 197 milioni per costruire un nuovo impianto sull’area dove sorgeva il palasport, mentre il Meazza verrà abbattutto. “Al termine della discussione una parola di ringraziamento all’aula e a tutti gli uffici che hanno lavorato in questi mesi” ha detto la vicesindaca, Anna Scavuzzo, al termine della seduta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: milano - consiglio
Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video
Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video
Urbanistica a Milano, il caso Pella infiamma il Consiglio a Concorezzo: “Chiarezza sui rapporti col Comune”
Il Consiglio comunale di Milano alle 3.50 di questa notte ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan: 24 voti a 20. La vendita andrà formalizzata entro il 10 novembre, poi si comincerà a lavorare sul progetto del nuovo impianto. I dettagli - X Vai su X
A Milano il Consiglio comunale decisivo per la vendita di San Siro. Scade l'offerta di acquisto dei club, si va a oltranza #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/29/a-milano-il-consiglio-comunale-decisivo-per-la-vendita-di-san-siro_4d549797-a0 - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio comunale di Milano approva vendita stadio San Siro - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla. Da tuttomercatoweb.com
Stadio San Siro, Consiglio approva vendita a Inter e Milan: il sì dell’aula - Dopo una maratona di quasi 12 ore, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera che prevede la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Da msn.com