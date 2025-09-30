Milano Consiglio comunale approva vendita SSiro a Inter e Milan

Milano, 30 set. (askanews) – Dopo oltre 11 ore di discussione il Consiglio comunale di Milano ha approvato intorno alle 4 di notte la delibera di vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan con 24 favorevoli, 20 contrari e nessun astenuto, mentre 2 consiglieri non hanno partecipato al voto abbassando il quorum. L’accordo prevede l’acquisto da parte dei club per 197 milioni per costruire un nuovo impianto sull’area dove sorgeva il palasport, mentre il Meazza verrà abbattutto. “Al termine della discussione una parola di ringraziamento all’aula e a tutti gli uffici che hanno lavorato in questi mesi” ha detto la vicesindaca, Anna Scavuzzo, al termine della seduta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it