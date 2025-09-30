Milano cede il Meazza | inizia l’era di Milan e Inter

Sbircialanotizia.it | 30 set 2025

Il Consiglio comunale di Milano ha messo nero su bianco il destino di San Siro, autorizzandone la vendita a Milan e Inter dopo una maratona di oltre undici ore terminata prima dell’alba. L’operazione, certificata con la nostra abituale verifica dei fatti con Adnkronos, apre ora a una nuova stagione per lo storico impianto meneghino. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Milano cede il Meazza: inizia l'era di Milan e Inter

Milano, il Tar respinge la sospensiva sulla vendita di San Siro: la delibera sullo stadio può approdare in giunta comunale - Il Comune di Milano può al momento andare avanti con la procedura di vendita dello Stadio Meazza di San Siro e delle aree a Inter e Milan: il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva ... Secondo milanofinanza.it

Milano, rischio beffa per Euro 2032: Meazza senza requisiti UEFA, può restare fuori - Nonostante Milano sia la città ideale per trasporti e strutture ricettive, il Meazza non rispetta gli standard UEFA per Euro 2032. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

