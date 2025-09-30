Milano 2026 tra Olimpiadi invernali e Bit due eventi mondiali per un febbraio da record

Milano, 30 settembre 2025 – A Milano si annuncia un febbraio 'caldo', ma non per il cambiamento climatico. Nel secondo mese del 2026 infatti è atteso l'arrivo di 1 milione di persone richiamate in gran parte dalle gare dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, che si svolgeranno da venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026 ma anche la Borsa internazionale del Turismo – BIT, principale appuntamento globale per il settore turistico, che avrà luogo in fiera dal 10 al 12 febbraio 2026. Parte degli spazi fieristici, inoltre, ospiteranno alcune delle gare olimpiche. Due eventi straordinari si sovrapporranno, dunque, per alcuni giorni, mettendo la città sotto i riflettori internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano 2026 tra Olimpiadi invernali e Bit, due eventi mondiali per un febbraio da record

