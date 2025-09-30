Nel gelo lucido dei numeri il racconto sarebbe un altro: 37% di possesso contro il 63% del Napoli; un quadro di xG che suggeriva massimo un gol rossonero contro tre potenziali degli uomini di Conte. Eppure, la sostanza è che il 2-1 a San Siro consegna al gruppo di Massimiliano Allegri un messaggio che i tabellini non sanno scrivere: consapevolezza. Non è negare l’analisi, è ricordare che non tutto ciò che decide una partita abita nei database. Il Milan l’ha impostata per difendere basso quando serviva, l’ha sporcata – con mestiere – dopo il rosso a Estupiñán sul contatto con Di Lorenzo, l’ha frammentata nel momento in cui De Bruyne ha riaperto su rigore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, vittoria “alla Allegri”: numeri controintuitivi, uomini giusti, identità ritrovata