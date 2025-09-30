Dichiarazioni forti del centravanti polacco, che non ha dimenticato l’esperienza rossonera: il racconto è netto Il nome di Krzysztof Piatek rievoca ricordi misti per i tifosi del Milan. L’attaccante polacco, oggi in forza all’Al Duhail in Arabia Saudita, è tornato a parlare della sua avventura in rossonero, un capitolo breve ma intenso della sua carriera. Arrivato a Milano nel gennaio 2019 per 35 milioni di eur o, Piatek ha fatto sognare sin da subito i tifosi con una doppietta memorabile contro il Napoli, in Coppa Italia. Eppure, quella fiammata iniziale non è bastata per continuare a lasciare il segno con la maglia del Diavolo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Milan, l'ex Piatek non dimentica: stoccata velenosa contro i rossoneri