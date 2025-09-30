Milan l’ex Piatek non dimentica | stoccata velenosa contro i rossoneri
Dichiarazioni forti del centravanti polacco, che non ha dimenticato l’esperienza rossonera: il racconto è netto Il nome di Krzysztof Piatek rievoca ricordi misti per i tifosi del Milan. L’attaccante polacco, oggi in forza all’Al Duhail in Arabia Saudita, è tornato a parlare della sua avventura in rossonero, un capitolo breve ma intenso della sua carriera. Arrivato a Milano nel gennaio 2019 per 35 milioni di eur o, Piatek ha fatto sognare sin da subito i tifosi con una doppietta memorabile contro il Napoli, in Coppa Italia. Eppure, quella fiammata iniziale non è bastata per continuare a lasciare il segno con la maglia del Diavolo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: milan - piatek
Piatek ricorda l’esordio in Milan-Napoli: “Spero che anche questa volta finisca allo stesso modo”
Verso Milan-Napoli: Allegri leader, il ricordo di Piatek, le parole di Capello, Galliani e Rabiot
Il #Milan non vince con 2? a San Siro contro il Napoli in Serie A dal lontano 14/12/2014, in quel caso segnò Menez [6'] e Bonaventura [52']. L'ultima in tot. a San Siro contro i partenopei risale invece al 2-0 in Coppa Italia [2 gol Piatek] ? @DaniGrassin - X Vai su X
Le parole dell'ex Piatek sul suo periodo al Milan - facebook.com Vai su Facebook
Raducioiu: 'Il gioco del Milan penalizza Piatek' - "Credo che il gioco lo penalizzi, lui Ã¨ il terminale offensivo del Milan, che sia anche al servizio della squadra mi sta bene, ma il suo compito Ã¨ fare gol, perciÃ² gli altri attaccanti lo mettano ... Secondo calciomercato.com
Milan, Cutrone: 'Bel rapporto con Piatek, la Champions sarebbe bella. Su Bakayoko-Kessie...' - Patrick Cutrone, attaccante del Milan, parla a Sky Sport in vista della sfida contro il Parma: "Piatek? calciomercato.com scrive