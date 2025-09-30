Milan la luce è Modric | Allegri lo ascolta emerge la sua leadership anche tra i compagni
Luka Modric, classe 1985, è giunto al Milan a parametro zero dal Real Madrid nell'ultimo calciomercato estivo. Si è imposto subito in maglia rossonera, guadagnandosi il rispetto dell'allenatore Massimiliano Allegri e dei suoi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Luce verde a San Siro, vicino il sì a Inter e Milan Lunedì Inter e Milan sapranno se potranno restare a Milano, e costruire nell'area di San Siro il loro nuovo stadio. Quel giorno, infatti, ci sarà il voto decisivo del Consiglio comunale. Ma il sì è a un passo.
"Vedrete, Roberto #Donadoni riaccenderà la luce a San Siro". Io lo sapevo, quel ragazzino lo avevo notato in un Milan-Atalanta del dicembre 84. E lo sapeva anche il dottor Silvio #Berlusconi, che lo strappo' all' Atalanta. L'ha riaccesa. E la Nostra vita e' cambi
Milan, presentazione Modric diretta: segui la conferenza stampa live - Durante la conferenza stampa, la sala stampa ha ricordato a Modric la finale di Champions League a Cardiff contro il suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Lo riporta corrieredellosport.it
Il Milan riparte da Modric: 2-0 al Lecce firmato Loftus-Cheek e Pulisic - Il Milan conquista i primi tre punti della stagione al termine di una gara più complicata del previsto. Riporta it.blastingnews.com