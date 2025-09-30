Milan il solito Allegri | vittorie gol solidità Eguagliata l’avvio della Juve 2016-2017

In pochi mesi di lavoro Massimiliano Allegri, 'nuovo' allenatore del Milan, è riuscito a restituire ai rossoneri le certezze di un tempo. La strada intrapresa è quella giusta, ora bisogna continuare a lavorare così. Numeri e dati con il livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il solito Allegri: vittorie, gol, solidità. Eguagliata l’avvio della Juve 2016-2017

Allegri non pone limiti al suo Milan dopo la vittoria sul Napoli: "Questo è solo l'inizio" - Allegri esalta la prestazione dei suoi: "Era un test difficile, ma questo è solo l'inizio".

Vittorie, bel gioco e gol, il Milan sogna in grande