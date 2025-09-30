Milan il primo gol in Serie A di Camarda e quel derby con Pio Esposito che infiamma i tifosi

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Camarda, 17enne attaccante di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Lecce, ha segnato nel 2-2 dei salentini di Eusebio Di Francesco il suo primo gol nella massima serie. 'Rivalità' mediatica con Francesco Pio Esposito (Inter). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

