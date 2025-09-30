Milan il primo gol in Serie A di Camarda e quel derby con Pio Esposito che infiamma i tifosi
Francesco Camarda, 17enne attaccante di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Lecce, ha segnato nel 2-2 dei salentini di Eusebio Di Francesco il suo primo gol nella massima serie. 'Rivalità' mediatica con Francesco Pio Esposito (Inter). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - primo
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Milan, Allegri carica Leao: il loro primo colloquio in allenamento | VIDEO
Cosa ha detto Allegri a Leao nel primo allenamento insieme al Milan: dialoghi continui e un gesto
? "#Napoli più forte del Milan, Conte 'prigioniero' di De Bruyne: sorpresa primo tempo". L'analisi di Alessandro D'Aria, match analyst. Guarda il video sul nostro canale YouTube. Link nel primo commento. - facebook.com Vai su Facebook
#Modric, 40 anni e non sentirli. E lui il nuovo leader del Milan primo in classifica - X Vai su X
Milan, il primo gol in Serie A di Camarda e quel derby con Pio Esposito che infiamma i tifosi - Francesco Camarda, 17enne attaccante di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Lecce, ha segnato nel 2- Lo riporta msn.com
Camarda, primo gol in Serie A: la dedica speciale è per un ex Milan - Bologna, è il primo in Serie A per l'attaccante di proprietà del Milan. Segnala milanlive.it