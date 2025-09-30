Milan e Inter lo stadio di San Siro è vostro | il Consiglio Comunale approva la vendita I prossimi passi

Nella notte (ore 03:45) il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Che ora potranno realizzare il nuovo impianto sportivo condiviso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan e Inter, lo stadio di San Siro è vostro: il Consiglio Comunale approva la vendita. I prossimi passi

Milano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Riporta iltempo.it

Vendita San Siro a Inter e Milan, Corriere Milano: "Stadio, un sì che spacca le alleanze" - "Stadio, un sì che spacca le alleanze" scrive il Corriere Milano in apertura. Segnala tuttomercatoweb.com