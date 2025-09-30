Milan arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Estupinan | ecco quanto starà fuori
E' uscito il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le decisioni prese nel weekend calcistico: ecco la squalifica di Estupinan del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - arrivata
Calciomercato Milan, Modric: arrivata l’ufficialità! | LIVE News
Vlahovic al Milan, è arrivata una luce verde decisiva: non ci sono più dubbi
Vlahovic Milan non si sblocca: il serbo spera in un’accelerata, sul tavolo della Juve è arrivata solo questa proposta. Ultime
È arrivata la decisione che #Milan e #Inter aspettavano: presto un nuovo stadio per le due squadre, l'esito del Consiglio Comunale - X Vai su X
Dueruote. . Tucano Urbano sfida Dueruote! In redazione è arrivata una misteriosa lettera di sfida e due caschi ufficiali di Milan e Inter! Una “tucanata” che ci incuriosir molto! Di cosa si tratta? Dobbiamo attendere fino a venerdì! - facebook.com Vai su Facebook
Milan, arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Estupinan: ecco quanto starà fuori - E' uscito il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le decisioni prese nel weekend calcistico: ecco la squalifica di Estupinan del Milan ... Si legge su msn.com
Giudice Sportivo Serie A: Fabregas e Como stangati, mano pesante su Cesc e Rodriguez. Squalificato anche Estupinan - Serie A, la mano del Giudice Sportivo si abbatte sul Como privato di Jesus Rodriguez e Fabregas rispettivamente per 3 e 2 turni. Secondo sport.virgilio.it