Milan Allegri ha trovato l’equilibrio perfetto | ma ora c’è una brutta notizia per lui e per un big

Max Allegri punta allo scudetto: ha trovato equilibrio ed alchimia perfetta nel suo Milan ma ora c'è un problema di non poco conto con un big. La vittoria contro il Napoli non può certo nascondere più il Milan. I rossoneri puntano decisamente allo scudetto, sono una squadra costruita per ritornare in Champions League ma anche per lottare fino in fondo per il tricolore. Max Allegri lo sa bene e non può più fare finta di niente. Lo scontro diretto vinto contro il Napoli è stata l'ennesima conferma di una squadra che può puntare in alto: il vantaggio di poter giocare una gara a settimana è un plus per una formazione che è stata completamente stravolta rispetto alla scorsa stagione sia negli uomini che nella mentalità.

