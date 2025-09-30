Migranti Trump | ‘Usa sotto invasione dall’interno’
WASHINGTON, 30 SET – “Anche quella ai confini e nelle città è una guerra”. Lo ha detto Donald Trump ai generali riuniti a Quantico riferendosi alle operazioni anti-migranti e al dispiegamento della Guardia Nazionale in diverse città degli Stati Uniti. Il presidente ha ammonito che l’ “America è sotto invasione dall’interno”. “Non è diversa da. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: migranti - trump
Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca
Trump chiede a Corte Suprema via libera agli arresti di migranti
I raid anti-migranti si stanno ritorcendo contro Trump
#DiBellasul28 #Usa e #migranti, mons. Timothy #Broglio a #Tv2000: “Da amministrazione #Trump falsità ma pronti al dialogo” United States Conference of Catholic Bishops Il presidente della Conferenza episcopale degli #StatiUniti: “Abbiamo chiesto la p - facebook.com Vai su Facebook
Una soldatina di Trump Gaza, migranti, clima: Meloni all’Onu si schiera con Trump Illustra la sua visione del mondo: i diritti vengono dopo la logica sovranista e l’interesse occidentale, con un occhio alle polemiche interne @amicoFaralla - X Vai su X
Trump ai generali, 'l'America è sotto invasione dall'interno' - Lo ha detto Donald Trump ai generali riuniti a Quantico riferendosi alle operazioni anti- Secondo msn.com
Usa, maxi deportazione di migranti: in 100 riportati nel loro Paese. Linea dura di Trump - Lo rivela il New York Times, citando due alti funzionari iraniani e un funzionario statunitense a conoscenza dei piani ... Si legge su affaritaliani.it