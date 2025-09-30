Migranti Trump | ‘Usa sotto invasione dall’interno’

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WASHINGTON, 30 SET – “Anche quella ai confini e nelle città è una guerra”. Lo ha detto Donald Trump ai generali riuniti a Quantico riferendosi alle operazioni anti-migranti e al dispiegamento della Guardia Nazionale in diverse città degli Stati Uniti. Il presidente ha ammonito che l’ “America è sotto invasione dallinterno”. “Non è diversa da. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

migranti trump 8216usa sotto invasione dall8217interno8217

© Imolaoggi.it - Migranti, Trump: ‘Usa sotto invasione dall’interno’

In questa notizia si parla di: migranti - trump

Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca

Trump chiede a Corte Suprema via libera agli arresti di migranti

I raid anti-migranti si stanno ritorcendo contro Trump

migranti trump 8216usa sottoTrump ai generali, 'l'America è sotto invasione dall'interno' - Lo ha detto Donald Trump ai generali riuniti a Quantico riferendosi alle operazioni anti- Secondo msn.com

Usa, maxi deportazione di migranti: in 100 riportati nel loro Paese. Linea dura di Trump - Lo rivela il New York Times, citando due alti funzionari iraniani e un funzionario statunitense a conoscenza dei piani ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Trump 8216usa Sotto