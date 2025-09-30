Migranti su una nave ong sbarcati a Ortona | 24 minorenni trasferiti in Capitanata
Ventiquattro dei 33 minorenni sbarcati insieme ad altre 51 persone, tra cui tre donne, a bordo della nave della ong Solidaire, battente bandiera tedesca, approdata al porto di Ortona, lunedì 29 settembre, sono stati trasferiti in centri d'accoglienza della provincia di Foggia. Provengono da Mali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
