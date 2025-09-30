Migranti si fingono turisti per trasferirsi nel Torinese dal Perù | 150 ingressi irregolari nove misure cautelari

Torinotoday.it | 30 set 2025

Con le loro agenzie, avrebbero agevolato almeno 150 cittadini peruviani per trasferirsi illegalmente in Italia. Da oggi, 30 settembre, nove persone originarie del Perù e titolari di agenzie di viaggio sono sottoposte a misure cautelari. La procura di Torino l'accusa di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

