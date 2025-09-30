Migranti Meloni | politici burocrati e giudici non mi fermeranno
Roma, 30 set. (askanews) – Sui migranti “se qualcuno vuole fermarci si sbaglia di grosso: non c’è politico, burocrate, giudice che può impedirmi di fare quello che gli italiani hanno chiesto: fermare l’immigrazione illegale. Ci metteranno i bastoni tra le ruote e li salteremo con soluzioni nuove e diverse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un comizio a Lamezia Terme a sostegno del candidato governatore Roberto Occhiuto. Nei confronti delle migrazioni, ha detto ancora, “solo la sinistra italiana propone porti aperti, anche in Europa ci è arrivata qualche sinistra. Ci sono rimasti solo loro, come il soldato giapponese” ma del resto “quando per anni hai fatto guadagni con il business dell’accoglienza non vuoi che finisca”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
