Migranti 297 sbarcati a Lampedusa

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad intercettare e traghettare barchini e gommoni partiti da Libia e Tunisia, sono state le motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

migranti 297 sbarcati a lampedusa

© Imolaoggi.it - Migranti, 297 sbarcati a Lampedusa

In questa notizia si parla di: migranti - sbarcati

Sbarcati 92 migranti nel porto di Bari: tanti minori non accompagnati e una donna incinta

Migranti, 86 sbarcati a Roccella Jonica

“Siamo partiti in 63, sbarcati solo 27”: migranti soccorsi a Lampedusa raccontano il viaggio in mare

migranti 297 sbarcati lampedusaOtto sbarchi a Lampedusa, sbarcati 297 migranti - Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa dove, dopo sette soccorsi e un tunisino bloccato dai carabinieri direttamente a molo Favarolo, sono giunti 297 migranti. Scrive msn.com

migranti 297 sbarcati lampedusaLampedusa, notte e mattinata di sbarchi: 297 migranti arrivati sull’isola - Una lunga notte e una mattinata intensa di sbarchi hanno interessato Lampedusa, con l’arrivo di 297 migranti dopo sette interventi delle forze dell’ordine ... Riporta sicilianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti 297 Sbarcati Lampedusa