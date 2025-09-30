Migliora la qualità della vita a Roma soddisfatti 9 cittadini su 10 | ma pulizia strade e rifiuti ancora bocciati

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma migliora nella percezione della qualità della vita: quasi 9 su 10 i cittadini soddisfatti. Restano carenze su rifiuti e pulizia delle strade. In centro e nella periferia oltre il Raccordo i residenti più contenti. Tutti i risultati dell'indagine di Acos. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: migliora - qualit

migliora qualit224 vita romaMigliora la qualità della vita a Roma, soddisfatti 9 cittadini su 10: ma pulizia strade e rifiuti ancora bocciati - Roma migliora nella percezione della qualità della vita: quasi 9 su 10 i cittadini soddisfatti. fanpage.it scrive

migliora qualit224 vita romaQualità vita e servizi a Roma, Acos '9 romani su 10 soddisfatti' - "Nel 2025 quasi 9 cittadini su 10 si dichiarano complessivamente soddisfatti (87,5%, +2,5% rispetto al 2024), di cui un 26% (+3%) che esprime alti livelli di soddisfazione". Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Migliora Qualit224 Vita Roma