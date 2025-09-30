Microsoft Rewards non permette più di comprare il Game Pass con i punti i fan sono scontenti
Microsoft Rewards è da anni un programma molto amato dai giocatori Xbox, visto che grazie ad esso accumulano punti completando sfide ed attività per convertirli in premi utili. Tra i più richiesti c’era l’abbonamento ad Xbox Game Pass, riscattabile senza spese aggiuntive se non con la costanza nel guadagnare punti. Dal primo ottobre 2025, però, la situazione cambia radicalmente: non sarà più possibile ottenere direttamente il Game Pass con i punti accumulati. D’ora in avanti infatti chi vorrà continuare a utilizzare i Rewards dovrà prima convertirli in Gift Card Xbox e solo dopo acquistare con queste l’abbonamento. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: microsoft - rewards
Microsoft Rewards dice addio all’auto-riscatto per Game Pass
