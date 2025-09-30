Microlino presenta la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025

(Adnkronos) – Il borgo collinare di Moncalieri si è trasformato per un giorno nel salotto dell’automobile grazie al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025, riconosciuto dalla FIVA come appuntamento internazionale di riferimento. Oltre 80 vetture hanno animato il Tour d’Elegance, partito dal Castello di Moncalieri – patrimonio UNESCO – e arrivato a Revigliasco, dove migliaia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

