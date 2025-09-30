Microlino ’55 Edition debutto rétro elettrico al Festival Car di Moncalieri
Per un’intera giornata, le colline di Moncalieri sono diventate il palcoscenico d’elezione per un’autentica celebrazione delle quattro ruote contemporanee e d’antan, confermando il ruolo internazionale del Concorso d’Eleganza Festival Car 2025. Un borgo trasformato in salotto automobilistico Nel cuore del Piemonte, l’antico impianto urbanistico di Moncalieri ha accolto appassionati e collezionisti richiamati da una kermesse . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: microlino - edition
Microlino presenta la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025
Anteprima della Microlino '55 Edition a Revigliasco. Un'edizione limitata che reinterpreta le bubble car anni '50 #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Microlino 55 Edition, tributo anni ’50 per il quadriciclo elettrico - facebook.com Vai su Facebook
Microlino presenta la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 - Microlino ‘55 Edition debutta al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025: design rétro, materiali Alcantara e artigianalità italiana ... Come scrive msn.com
Microlino ’55 Edition: versione speciale in anteprima a Festival Car 2025 [FOTO] - Al Concorso d'Eleganza Festival Car 2025 tenutosi nel borgo collinare di Moncalieri ha fatto il suo debutto in anteprima assoluta la Microlino '55 Edition, un'edizione speciale creata come omaggio all ... Da motorionline.com