Microlino ‘55 Edition debutta al Festival Car 2025 l’omaggio alle microcar anni ’50
Al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 è avvenuta la première mondiale della Microlino ‘55 Edition, un’edizione speciale creata da Micro in collaborazione con ERRE Company e Alcantara. Questa versione è stata concepita come un omaggio alle microcar degli anni ’50 e si presenta come un esemplare unico che enfatizza il design su misura e l’ artigianalità italiana. La ‘55 Edition attinge al linguaggio formale delle bubble car, caratterizzate da linee morbide e forme compatte. Gli esterni propongono una livrea bicolore blu e bianco, arricchita da dettagli cromati, in linea con i colori pastello. Gli interni, invece, si distinguono per i rivestimenti di Alcantara nelle tonalità del marrone, beige e ambra; e sono stati confezionati da Sifral, atelier italiano specializzato nella sellatura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: microlino - edition
Microlino presenta la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025
Microlino ’55 Edition, debutto rétro elettrico al Festival Car di Moncalieri
Interni in Alcantara per Microlino ‘55 Edition https://megamodo.com/interni-in-alcantara-per-microlino-55-edition/… - X Vai su X
Microlino 55 Edition, tributo anni ’50 per il quadriciclo elettrico - facebook.com Vai su Facebook
Microlino ‘55 Edition, debutta al Festival Car 2025 l’omaggio alle microcar anni ’50 - Design sartoriale, materiali pregiati, artigianalità italiana e spirito vintage per la nuova proposta ispirata al look delle Bubble car ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Microlino ’55 Edition: versione speciale in anteprima a Festival Car 2025 [FOTO] - Al Concorso d'Eleganza Festival Car 2025 tenutosi nel borgo collinare di Moncalieri ha fatto il suo debutto in anteprima assoluta la Microlino '55 Edition, un'edizione speciale creata come omaggio all ... Come scrive motorionline.com