Microlino ‘55 Edition debutta al Festival Car 2025 l’omaggio alle microcar anni ’50

Al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 è avvenuta la première mondiale della Microlino ‘55 Edition, un’edizione speciale creata da Micro in collaborazione con ERRE Company e Alcantara. Questa versione è stata concepita come un omaggio alle microcar degli anni ’50 e si presenta come un esemplare unico che enfatizza il design su misura e l’ artigianalità italiana. La ‘55 Edition attinge al linguaggio formale delle bubble car, caratterizzate da linee morbide e forme compatte. Gli esterni propongono una livrea bicolore blu e bianco, arricchita da dettagli cromati, in linea con i colori pastello. Gli interni, invece, si distinguono per i rivestimenti di Alcantara nelle tonalità del marrone, beige e ambra; e sono stati confezionati da Sifral, atelier italiano specializzato nella sellatura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

