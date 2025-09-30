Michieletto | Musica ignorante e dj scarso la nostra festa pazza a Manila Siamo un gruppo di cogl
Per il bresciano Mvp del Mondiale di volley ("Ma in finale l'avrebbe meritato Romanò") è il secondo titolo iridato: "A 23 anni ho raggiunto traguardi impossibili, non devo pensarci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Un gran discorso di Kurt Vonnegut contro l'offensiva di chi vuole cancellare la bellezza e la compassione. Perché la musica salverà il mondo. di Damiano Michieletto
Da capitan Giannelli a Romanò, da Michieletto ad Anzani: ecco gli eroi dell'Italia del volley a Manila. Storie, passioni e vite fuori dal campo dei ragazzi del ct De Giorgi Campioni, amici, eroi Li chiamano eroi, ma sono i ragazzi dell'Italvolley. Amici per la pelle.