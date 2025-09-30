Michelle Comi | Sto per diventare mamma

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'influencer stupisce i follower con un reel in cui dà la notizia e racconta il lutto per la morte del suo cagnolino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

michelle comi sto per diventare mamma

© Tgcom24.mediaset.it - Michelle Comi: "Sto per diventare mamma"

In questa notizia si parla di: michelle - comi

L'annuncio inaspettato di Michelle Comi: "Sto per diventare mamma". Il video

Michelle Comi, l’annuncio a sorpresa: “Sto per diventare mamma” - La content creator Michelle Comi sorprende i follower con un video: “Sto per diventare mamma”. Lo riporta 105.net

michelle comi sto diventare“Divento mamma” La famosa italiana annuncia la notizia, ma qualcosa non torna: fan in delirio - Michelle Comi annuncia la sua gravidanza su Instagram, suscitando reazioni tra i follower. Come scrive bigodino.it

Cerca Video su questo argomento: Michelle Comi Sto Diventare