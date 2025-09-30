Michelle Comi | Sto per diventare mamma l’annuncio a sorpresa dell’influencer

Ha lasciato tutti, ancora una volta, a bocca aperta. È questo il segreto di Michelle Comi, dire sempre ciò che la gente meno si aspetta. Stavolta, dopo qualche tempo di silenzio seguito alla morte del suo amato cagnolino, l’influencer e creator per adulti ha annunciato che presto diventerà mamma. Dietro le sue parole, però, sembra nascondersi un mistero. L’annuncio di Michelle Comi. “Sto per diventare mamma ”, così Michelle Comi afferma nell’ultimo reel caricato sul suo seguitissimo profilo Instagram – dove i follower sono quasi 590mila. In sottofondo una dolcissima musichetta, le ha un trucco leggero (per i suoi standard) e indossa un morigerato pullover. 🔗 Leggi su Dilei.it

