"Ho perso Gilda, sono caduta in depressione, ho perso un sacco di chili, non sono stata bene a livello di salute, mi sono trovata anche molto demotivata. Non so che cosa succederà, ma so che è la scelta giusta per me in questo momento" Michelle Comi è incinta? Se sì, chi è il padre del bambin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi incinta? Chi è il padre? L'influencer su Instagram: "Sto per diventare mamma, sono caduta in depressione per la perdita di Gilda" - VIDEO