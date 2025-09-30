Michelle Comi incinta? Chi è il padre? L' influencer su Instagram | Sto per diventare mamma sono caduta in depressione per la perdita di Gilda - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho perso Gilda, sono caduta in depressione, ho perso un sacco di chili, non sono stata bene a livello di salute, mi sono trovata anche molto demotivata. Non so che cosa succederà, ma so che è la scelta giusta per me in questo momento" Michelle Comi è incinta? Se sì, chi è il padre del bambin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

michelle comi incinta chi 232 il padre l influencer su instagram sto per diventare mamma sono caduta in depressione per la perdita di gilda video

© Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi incinta? Chi è il padre? L'influencer su Instagram: "Sto per diventare mamma, sono caduta in depressione per la perdita di Gilda" - VIDEO

In questa notizia si parla di: michelle - comi

L'annuncio inaspettato di Michelle Comi: "Sto per diventare mamma". Il video

Michelle Comi: "Sto per diventare mamma"

L'annuncio a sorpresa di Michelle Comi: "Sto per diventare mamma"

michelle comi incinta 232"Sto per diventare mamma": Michelle Comi &#232; davvero incinta? - Michelle Comi, amatissima dal pubblico, sembra essere incinta e pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Secondo notizie.it

michelle comi incinta 232Chi é Michelle Comi: pochi sanno che l’influencer &#232; incinta e sta per diventare mamma - Su Instagram, Michelle Comi condivide un momento cruciale della sua vita. Si legge su alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Michelle Comi Incinta 232