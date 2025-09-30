Michelle Comi | Divento mamma in silenzio per mesi dopo la morte del mio cane ma l’ultimo video risale a 4 giorni fa

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michelle Comi annuncia che “sta per diventare mamma”. La creator ha pubblicato un video su Instagram in cui sostiene di essere sparita dai social per “qualche mese” perché costretta ad affrontare un momento di dolore seguito alla morte del suo cane. In realtà, l’ultimo contenuto social risale a 4 giorni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

