Mia sorella mi ha macchiato l’abito da sposa col rossetto e lo ha fatto intenzionalmente | la sposa si sfoga ma il matrimonio risale a 7 anni fa e i commentatori le danno un suggerimento

Certe cose non si dimenticano o almeno, la sposa di questa storia non ha dimenticato. Come i lettori di FQMagazine ben sanno, una delle sezioni più frequentate della nota piattaforma Reddit è quella dedicata ai matrimoni che è divisa in diverse sottosezioni. Una di queste si chiama Reddit Wedding Drama e si capisce bene che tipo di storie si raccontano. In questo caso, parla un’anonima sposa che rimugina, a sette anni dalle nozze, sul fatto che sua sorella le abbia macchiato l’abito da sposa intenzionalmente. La macchia “di rossetto era vistosa”, proprio sul pizzo “all’altezza dello scollo” e quindi impossibile da coprire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella mi ha macchiato l’abito da sposa col rossetto e lo ha fatto intenzionalmente”: la sposa si sfoga ma il matrimonio risale a 7 anni fa e i commentatori le danno un suggerimento

