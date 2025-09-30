Mi hai rotto il… Grande Fratello lite in cucina | sente cosa mettono nella pentola ed è una furia

Il Grande Fratello 2025 è partito da pochi giorni ma la Casa ha già vissuto la sua prima vera scintilla di tensione. E a sorprendere è la causa del tutto: non un confronto caratteriale o una strategia di gioco, bensì una semplice cipolla. Un ingrediente banale che è bastato ad accendere gli animi, mettendo in luce quanto la convivenza forzata possa trasformare i dettagli in veri e propri motivi di scontro. La discussione è nata nelle prime ore dall’ingresso, quando i concorrenti hanno iniziato a organizzare la spesa e i pasti quotidiani. Da una parte c’era Donatella Mercoledisanto ai fornelli, dall’altra Grazia Kendi, 25enne milanese che non ha esitato a dire la sua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

