Mi hai rotto Grande Fratello lite in cucina | la concorrente contro tutti

Il Grande Fratello è appena iniziato, ma la Casa ha già regalato la prima lite ufficiale. A scatenarla non è stato un grande tema di convivenza, bensì. una cipolla. Un dettaglio minimo che, tra tensione iniziale e caratteri forti, è bastato per accendere gli animi dei concorrenti, ribattezzati quest’anno “casalinghi”. >> Marina La Rosa svela la sua storia segreta nata al primo Grande Fratello, pubblico di sasso: “Usciti dalla casa.” La discussione è nata nelle prime ore dopo l’ingresso, quando il gruppo si è trovato a gestire la spesa e l’organizzazione dei pasti. Da una parte c’erano i concorrenti impegnati ai fornelli, guidati da Donatella Mercoledisanto, dall’altra Grazia Kendi, 25enne milanese che non ha perso occasione per far sentire la sua voce. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: rotto - grande

Anticipato dal singolo "Cuore rotto" (in rotazione su Radio City e Radio City SoloMusicaItaliana), il nuovo album di Tiziano Ferro è in arrivo. Si intitola "Sono un grande" e sarà pubblicato il 24 ottobre per Sugar Music. E' il primo disco pubblicato con la nuova eti - facebook.com Vai su Facebook

l 24 ottobre esce “Sono un grande”, il nuovo album di Tiziano Ferro con dentro anche “Cuore Rotto”, già n.1 in radio. Dettagli nell’articolo - X Vai su X

Cristina Plevani opinionista al Grande Fratello: “Un’opportunità grande, voglio fare bene. Sarò sempre me stessa e senza filtri” - La vincitrice della prima edizione del reality show nel 2000, che ha anche trionfato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha debuttato in un ruolo che sognava: “Attendo attriti, scintille e flir ... Riporta ilgiorno.it

Il bellissimo documentario sui 25 anni del "Grande Fratello" che non fa notizia. L'avesse prodotto Netflix... - Nulla di più distante dal meraviglioso doc sul "Grande Fratello”, realizzato da Mediaset in occasione dei ... Si legge su today.it