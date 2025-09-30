Domattina alle 10 piazza Saffi vivrà un momento particolare. Di fronte alla tribuna delle autorità, alla banda, a svariati membri di diverse associazioni di veterani e combattenti, ma soprattutto di fronte a circa 300 soldati (cinque compagnie), verranno celebrati i 50 anni del 66° reggimento di fanteria aeromobile ‘Trieste’ nella città di Forlì. "Il 66° è un’eccellenza militare ed un fiore all’occhiello della città che ci teniamo ben stretto – ha detto il sindaco Gianluca Zattini – e la caserma De Gennaro ne rappresenta un punto di riferimento importante. I soldati e le soldatesse del 66° a Forlì e per Forlì ci sono sempre stati: partendo da quello che hanno fatto durante il ‘Nevone’ del 2012, per continuare nell’opera durante i terribili mesi del Covid fino a quanto fatto durante la terribile alluvione del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo di fedeltà. I fanti del ‘Trieste’ forlivesi per devozione