Mezza maratona | Sberna e Frontini sorridono insieme musi lunghi in FdI
La mezza maratona di domenica scorsa, oltre ad animare le strade della città, sembra aver offerto anche spunti politici inattesi. Tra i sorrisi e le strette di mano, in molti dicono di aver notato una particolare intesa tra la sindaca Chiara Frontini e la vicepresidente dell'Europarlamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: mezza - maratona
Forrest Gump spunta nella mezza maratona di Città del Messico, scatta il grido: “Corri, Forrest, corri!”
Mezza Maratona Alzheimer, 400 sono le persone già iscritte tra runner competitivi e supporter runner
Therese Johaug punta alla mezza maratona dei Campionati europei di corsa su strada 2027? Gli indizi portano in quella direzione…
Mezza Maratona di Viterbo : sport, l’inclusione e accessibilità per tutti ?Vicepresidente Parlamento @AntonellaSberna promotrice dell’iniziativa Ministro @andreaabodi Sottosegretario @MinisteroDifesa @isabellarauti Sindaco @ChiaraFrontini Consiglie - X Vai su X
Alla Half Marathon di Viterbo oggi c’eravamo anche noi! Questa mattina ha tagliato il traguardo della mezza maratona anche Rodolfo Valentino, referente provinciale di Ancos Confartigianato Viterbo. Che indossava una divisa speciale, con i loghi di A - facebook.com Vai su Facebook
La prima mezza maratona di Viterbo è stata un successo - La prima Half Marathon Città dei Papi: un evento di due giorni inserito nella settimana dello sport a livello nazionale, proietta Viterbo in una dimensione nazionale ed europea e consolida l’identità ... Segnala civonline.it
In 1500 in strada per la prima mezza maratona di Viterbo - Si è svolta questa mattina in occasione della 10/ma settimana europea dello sport la prima Half Marathon di Viterbo. Come scrive msn.com