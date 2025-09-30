Mezza maratona | Sberna e Frontini sorridono insieme musi lunghi in FdI

Viterbotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mezza maratona di domenica scorsa, oltre ad animare le strade della città, sembra aver offerto anche spunti politici inattesi. Tra i sorrisi e le strette di mano, in molti dicono di aver notato una particolare intesa tra la sindaca Chiara Frontini e la vicepresidente dell'Europarlamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mezza - maratona

Forrest Gump spunta nella mezza maratona di Città del Messico, scatta il grido: “Corri, Forrest, corri!”

Mezza Maratona Alzheimer, 400 sono le persone già iscritte tra runner competitivi e supporter runner

Therese Johaug punta alla mezza maratona dei Campionati europei di corsa su strada 2027? Gli indizi portano in quella direzione…

La prima mezza maratona di Viterbo è stata un successo - La prima Half Marathon Città dei Papi: un evento di due giorni inserito nella settimana dello sport a livello nazionale, proietta Viterbo in una dimensione nazionale ed europea e consolida l’identità ... Segnala civonline.it

mezza maratona sberna frontiniIn 1500 in strada per la prima mezza maratona di Viterbo - Si è svolta questa mattina in occasione della 10/ma settimana europea dello sport la prima Half Marathon di Viterbo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mezza Maratona Sberna Frontini