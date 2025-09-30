Metrò e ampliamento del Carosello | Le due opere possono convivere

"Non c’è un aut aut, ma solo la possibile interferenza - da correggere come sempre in questi casi - tra il disegno della Linea 2 della Verde e l’ ampliamento del centro commerciale ". Luca Maggioni, sindaco di Carugate, chiarisce che "l’Amministrazione non dovrà scegliere fra un progetto e l’altro" e spiega che proprio in questi giorni, "il prolungamento della metropolitana da Cologno a Vimercate è al centro di tavoli tecnici dei quali siamo molto soddisfatti: abbiamo emendato l’accordo con gli altri Comuni del tracciato e con gli altri enti coinvolti, tornando all’idea originaria, la nostra preferita: fermata in zona Cgt, al confine con Agrate e non più ai centri commerciali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

