Metro C chiusa per lavori sulla tratta San Giovanni-Colosseo | quando riapre e gli orari dei bus sotitutivi
Dal 29 settembre al 5 ottobre Atac ha predisposto la chiusura della linea C della metropolitana per dei lavori. Il servizio sarà sostituito da bus: ecco gli orari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
