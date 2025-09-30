Meteo temporali al Centro-Sud | allerta gialla in Sicilia Calabria e altre sei regioni

Un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale interesserà nelle prossime ore il nostro paese e determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Centro-Sud, specialmente su settori adriatici e Sicilia, con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, temporali al Centro-Sud: allerta gialla in Sicilia, Calabria e altre sei regioni

