Meteo ottobre si apre con il maltempo | arrivano piogge e temporali con brusco calo termico

Il maltempo torna a colpire l’Agrigentino. Da mercoledì 1 ottobre una perturbazione proveniente dall’Est Europa porterà piogge diffuse e temporali anche sul territorio provinciale con un brusco calo delle temperature. La giornata più critica - come spiega Francesco Del Francia di 3bmeteo.com -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: meteo - ottobre

Meteo, maltempo estremo per l'ex uragano Erin: grandine in arrivo e clima come a ottobre Le allerte

Un ottobre mai visto in Italia, le previsioni meteo lasciano di sasso

Ribaltone meteo a ottobre, cambia tutto in Italia nelle prossime settimane

#Meteo: l'inizio di #Ottobre sarà quasi invernale. #Parla il meteorologo #Lorenzo #Tedici - X Vai su X

LIMET. . Online il BOLLETTINO METEO per #mar30 settembre, #mer01 e #gio02 ottobre 2025 Chiusura di settembre e inizio di ottobre con un po' di variabilità sulla Liguria... ? Tutti i dettagli sul sito ? http://bit.ly/PrevisioniLimet Rete Limet in - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo - Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di freddo e maltempo a inizio ottobre: piogge intense, vento forte e temperature in picchiata. Riporta meteo.it

Meteo, domani rischio di forte maltempo e irruzione fredda: le previsioni da mercoledì 1 ottobre - Ottobre al via con un'ondata di freddo e maltempo: rischio di piogge e temporali intensi in diverse regioni. Come scrive meteo.it