Meteo ottobre 2025 | in arrivo un crollo termico con aria fredda dalla Russia

Un vero e proprio shock termico accoglierà l’Italia all’inizio di ottobre 2025. Dopo un settembre complessivamente mite, la prima settimana del nuovo mese sarà caratterizzata da un brusco calo delle temperature, con valori minimi vicini allo zero in pianura e condizioni quasi invernali in diverse regioni. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, un cuneo di alta pressione oceanica — l’Anticiclone delle Azzorre — si spingerà verso la Francia, la Scandinavia e il Mare del Nord, lasciando il fianco meridionale dell’Europa scoperto e vulnerabile all’arrivo di correnti fredde dalla Russia. Temporali e instabilità tra fine settembre e inizio ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meteo ottobre 2025: in arrivo un crollo termico con aria fredda dalla Russia

In questa notizia si parla di: meteo - ottobre

