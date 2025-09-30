Meteo ondata di maltempo e freddo sull' Italia per l' inizio di ottobre Le previsioni

Ottobre inizia con un crollo termico fino a 10 gradi in seguito all’arrivo dell’aria fredda dalla Russia. Sono in sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese con minime fino a 5-6°C in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali”. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia per l'inizio di ottobre. Le previsioni

In questa notizia si parla di: meteo - ondata

Previsioni meteo luglio 2025: estate ‘buona’, poi Italia contesta tra ondata di temporali e caldo feroce

Quando torna il caldo a Roma e quanto durerà la nuova ondata di calore: le previsioni meteo

Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo

Ondata di freddo sull'Italia, quando arriva: le previsioni meteo - Intanto ci godiamo questo inizio di settimana caratterizzato da un'ampia stabilità meteorologica e tanto sole su gran parte del Paese ... Come scrive adnkronos.com

Ondata di freddo sull'Italia a ottobre col vortice ciclonico dalla Russia, maltempo e temperature in picchiata - Ondata di freddo in arrivo: un vortice ciclonico dalla Russia porterà sull’Italia aria gelida e venti di Bora, con piogge e instabilità diffuse ... Riporta virgilio.it