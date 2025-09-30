Meteo Milano e Lombardia prove di inverno | freddo e probabili piogge Ecco quando e dove

Milano, 30 settembre 2025 - Prima o poi doveva capitare: aprite l’armadio e prendete qualche capo caldo e una coperta in più per difendervi dall’ aria fredda annunciata in arrivo sulla Lombardia. “L’attuale fase stabile e soleggiata sta per lasciare il posto a un netto cambiamento del tempo: una massa d’aria fredda di origine continentale darà vita a un ’ondata di freddo di stampo tardo autunnale da mercoledì ”, spiega in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. “ Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, con valori fino a 6-8 gradi sotto la media del periodo. Le minime potranno raggiungere picchi fino a ai 4 -5° gradi in pianura al Centro Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, prove di inverno: freddo e probabili piogge. Ecco quando e dove

