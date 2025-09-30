Meteo le previsioni in Campania per martedì 30 settembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 30 settembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3238m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3099m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
