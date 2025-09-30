Meteo in arrivo una irruzione fredda dai Balcani con piogge calo termico e venti in netto rinforzo

Un impulso instabile carico di aria fredda proveniente dai Balcani raggiungerà la Provincia di Rimini sin dalle primissime ore di mercoledì, determinando un peggioramento con piogge e rovesci che tuttavia andranno attenuandosi già in mattinata, lasciando spazio a qualche schiarita. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

