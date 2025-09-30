Meteo | clamorosa bordata fredda dalla Russia neve e venti furiosi

Ottobre inizia con crollo termico, temperature giù fino 10 gradi. In alcune zone di pianura ci si potrebbe avvicinare allo zero. Fiocchi bianchi in Appenino oltre i 1.400 metri. Tutti i dettagli, città per città, nella mappa di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Meteo: clamorosa bordata fredda dalla Russia, neve e venti furiosi - Ottobre inizia con crollo termico, temperature giù fino 10 gradi. quotidiano.net scrive

FREDDO eccezionale sull’Italia, ma dal 6 Ottobre ribaltone clamoroso - Mercoledì saremo avvolti da un’irruzione di aria gelida ... Lo riporta meteogiornale.it

