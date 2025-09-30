Meteo che tempo farà ad ottobre | le previsioni di Sottocorona
Gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre si annunciano all’insegna del maltempo e di un clima più autunnale per l’Italia. Il meteorologo Paolo Sottocorona ha tracciato un quadro previsionale chiaro per la settimana. Temporali intensi e un andamento ciclico tra giornate instabili e brevi pause asciutte caratterizzeranno la prima parte del nuovo mese. Ma potrebbe tornare il caldo? Leggi anche: Giuseppe Conte, la brutta notizia dopo le elezioni: cosa si é scoperto Temporali intensi sul versante adriatico e al Sud. Secondo l’esperto, il peggioramento sarà evidente già da martedì, ma sarà mercoledì 1 ottobre il giorno più critico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
