Meta Catania vittoria di carattere a Capurso | primi tre punti stagionali

La Covei Meta Catania Bricocity inaugura il campionato con un successo prezioso: i Campioni d’Italia espugnano il campo del Capurso con un 3-4 ricco di emozioni, nonostante le pesanti assenze di Timm, Bocao e Musumeci.Protagonista assoluto Thomas Drahovsky, autore di una doppietta decisiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Meta Catania: colpo di mercato con l’arrivo di Leo Brunelli
Meta Catania: confermato Bocão per la stagione 2025/2026
Meta Catania, confermato Giovanni Pulvirenti: contratto fino al 2027
Sport. L'Adrano C5 supera Viagrande 4-1 a accede al turno successivo di Coppa Divisione. Tra le papabili avversarie anche la Meta Catania. - facebook.com Vai su Facebook
Il futsal italiano è pronto a ripartire! Dal 20 settembre c'è la #SerieAF con le regine d'Italia del Falconara Dal 26 settembre tocca alla #SerieA con i campioni uscenti della Meta Catania ? Nuove sfide, nuove storie, stessa passione. Il futsal sta tornando. - X Vai su X
Meta Catania-Napoli Futsal 1-5, l'anticipo è di marca partenopea - Numeri inconfutabili per il Napoli Futsal, che espugna il PalaNitta e batte la Meta Catania 5- ilmattino.it scrive
Meta Catania-Napoli Futsal 1-1, azzurri quarti al giro di boa - Al giro di boa capitan Fernando Perugino e compagni scivolano in quarta posizione, superati dall'Ecocity Genzano. ilmattino.it scrive