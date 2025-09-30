Meta Catania vittoria di carattere a Capurso | primi tre punti stagionali

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Covei Meta Catania Bricocity inaugura il campionato con un successo prezioso: i Campioni d’Italia espugnano il campo del Capurso con un 3-4 ricco di emozioni, nonostante le pesanti assenze di Timm, Bocao e Musumeci.Protagonista assoluto Thomas Drahovsky, autore di una doppietta decisiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meta - catania

Meta Catania: colpo di mercato con l’arrivo di Leo Brunelli

Meta Catania: confermato Bocão per la stagione 2025/2026

Meta Catania, confermato Giovanni Pulvirenti: contratto fino al 2027

Meta Catania-Napoli Futsal 1-5, l'anticipo è di marca partenopea - Numeri inconfutabili per il Napoli Futsal, che espugna il PalaNitta e batte la Meta Catania 5- ilmattino.it scrive

Meta Catania-Napoli Futsal 1-1, azzurri quarti al giro di boa - Al giro di boa capitan Fernando Perugino e compagni scivolano in quarta posizione, superati dall'Ecocity Genzano. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meta Catania Vittoria Carattere