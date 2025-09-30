Mestre ricostruita la lingua di un’infermiera utilizzando lembi del suo braccio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento complesso durato oltre sette ore a Mestre. All’ ospedale all’Angelo di Mestre, una giovane infermiera trentenne ha subito un intervento innovativo di ricostruzione della lingua utilizzando lembi prelevati dal proprio braccio. L’operazione è stata necessaria a seguito della diagnosi di un tumore alla lingua. L’intervento, durato sette ore e mezza, ha permesso di ripristinare eloquio, gusto, movimento e sensibilità, garantendo alla paziente un ritorno a una vita quotidiana normale. La paziente e il percorso verso l’operazione. S., infermiera di origine sarda trasferitasi in Veneto a 19 anni, ha conseguito la laurea in Infermieristica all’ Università di Padova. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

