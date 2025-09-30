Mestre ricostruita la lingua di un’infermiera utilizzando lembi del suo braccio
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento complesso durato oltre sette ore a Mestre. All’ ospedale all’Angelo di Mestre, una giovane infermiera trentenne ha subito un intervento innovativo di ricostruzione della lingua utilizzando lembi prelevati dal proprio braccio. L’operazione è stata necessaria a seguito della diagnosi di un tumore alla lingua. L’intervento, durato sette ore e mezza, ha permesso di ripristinare eloquio, gusto, movimento e sensibilità, garantendo alla paziente un ritorno a una vita quotidiana normale. La paziente e il percorso verso l’operazione. S., infermiera di origine sarda trasferitasi in Veneto a 19 anni, ha conseguito la laurea in Infermieristica all’ Università di Padova. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: mestre - ricostruita
Bellissimi i FUOCHI D'ARTIFICIO PER #MESTRE Un grande spettacolo pirotecnico PER FESTEGGIARE IL #PATRONO con tanti colori e coreografie. TANTI AUGURI di cuore MESTRE - facebook.com Vai su Facebook
Un intervento di sette ore e mezza ha permesso la ricostruzione della #lingua usando i lembi del braccio della stessa paziente, un'infermiera 30enne con una forma tumorale alla lingua. È accaduto presso l'ospedale all'Angelo di #Mestre. #ANSASalute - X Vai su X
Lingua ricostruita con un lembo di braccio, la sfida dei medici dopo la diagnosi di carcinoma squamoso. L'infermiera Sara Trocani: «Pensavo di non poter più parlare» - Sette ore e mezza di sala operatoria, due équipe al lavoro in contemporanea e lembi prelevati dall'avambraccio per ridare a una giovane donna la lingua che ... Lo riporta ilgazzettino.it
I medici le hanno ricostruito la lingua - Un intervento chirurgico di rara complessità ha permesso all’ospedale all’Angelo di Mestre di restituire parola, sensibilità e gusto a un’infermiera trentenne colpita da carcinoma alla lingua. polesine24.it scrive