Messina vuole l' acqua in mani pubbliche Basile rilancia la battaglia sul servizio Idrico integrato

Messinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina, guidato dal sindaco Federico Basile, sta lottando per mantenere la gestione del Servizio Idrico Integrato in mani pubbliche. La richiesta è stata discussa durante una riunione dell'ATI Idrico provinciale, dove Basile ha ribadito la necessità di affidare il servizio a un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messina - vuole

A Messina una via per Cossetto, a Milazzo per Ramelli: così Fratelli d'Italia vuole riscrivere la toponomastica

Messina di nuovo senz’acqua: 15mila abitanti a secco. Rimpallo di colpe tra Enel e l’azienda del servizio idrico - Nei giorni scorsi la fornitura si è interrotta in alcune zone della città dello Stretto, ripiombate nell’incubo della ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Messina senz'acqua: tutti gli alibi del Comune - La città di Messina è senza acqua potabile da circa 10 giorni a causa di una frana che ha distrutto il tubo idrico dell'acquedotto di Fiumefreddo in località Calatabiano. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Messina Vuole Acqua Mani