Messina 73enne trovato morto | fermato un vicino per omicidio

Un fermo e un indagato per favoreggiamento. Un uomo di 63 anni, vicino di casa della vittima, è stato fermato con l'accusa di omicidio. Nelle stesse ore, un altro residente della zona, un 76enne, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di favoreggiamento. Entrambi sono originari di Catania. La vittima: Mario Molinaro. Il corpo di Mario Molinaro, 73 anni, è stato ritrovato tre giorni fa in una delle abitazioni del progetto Capacity a Fondo Saccà, quartiere di Messina. L'uomo viveva da solo. A insospettire i vicini è stato il suo silenzio: non rispondendo alle chiamate, hanno dato l'allarme che ha portato alla tragica scoperta.

