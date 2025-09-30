Merz | l’Europa non è più in pace con la Russia

30 set 2025

Il cancelliere tedesco Frederich Merz ha affermato che l’Europa “non è in guerra, ma. non è più in pace” con la Russia. Il cancelliere tedesco Frederich Merz ha affermato che l’Europa “non è in guerra, ma. non è più in pace” con la Russia. I . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

