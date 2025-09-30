Mergellina una targa in memoria di Francesco Pio Maimone

“Depositate le armi e godetevi la vita e la libertà”. Con queste parole, Antonio Maimone, padre di Francesco Pio Maimone, ha rivolto un appello ai giovani di Napoli durante la cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa in memoria del figlio, ucciso la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023, colpito da un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mergellina, una targa in memoria di Francesco Pio Maimone

