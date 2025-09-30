MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE LE ALI SONORE DELLA SAPIENZA EVENTO RADIOFONICO PER IL FESTIVAL DEL PODCASTING

Dalle ore 15.30 alle 17.30 RadioSapienza trasmetterà in live streaming uno speciale dedicato al ruolo del podcast nel contesto universitario Mercoledì 1° ottobre dalle ore 15.30 alle 17.30 la web radio ufficiale della Sapienza Università di Roma RadioSapienza (attraverso il sito www.radiosapienza.net e sul proprio canale Twitch) trasmetterà in diretta l’evento radiofonico “Le ali sonore della Sapienza. Il podcast nella valorizzazione della produzione scientifica e della terza missione dell’università”. L’iniziativa fa parte del ricco programma dell’edizione 2025 del Festival del Podcasting, organizzato da Podstar. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

