Mercato Juventus | non solo Yildiz la Premier League è pazza anche di quel bianconero! Newcastle Chelsea e West Ham sulle sue tracce | i dettagli

Mercato Juventus, sirene inglesi per il leader della mediana: nonostante il valore che ricopre in rosa, non è incedibile e può partire per 40 milioni. Leader in campo, capitano designato, ma non per questo incedibile. Dal mercato inglese rimbalza una voce clamorosa che mette in discussione il futuro di uno dei pilastri della Juventus di Igor Tudor. Secondo quanto riportato dal portale Caughtoffside.com, le sirene della Premier League suonano fortissimo per un big del centrocampo bianconero, e la società, di fronte a un'offerta adeguata, potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Mercato Juventus: il futuro di Manuel Locatelli.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri

Mercato Juventus, Tuttosport svela: dalle parti della Continassa lo danno come sicuro partente. Il retroscena sul bianconero

Juventus: Leo Ortiz e Jhon Lucumi, duello di mercato

Calciomercato Juve, Manchester United e Chelsea sulle tracce del top player bianconero: porte chiuse però, per la dirigenza è incedibile! L'indiscrezione non lascia dubbi - Calciomercato Juve, Manchester United e Chelsea vogliono il top player bianconero: per la dirigenza però è incedibile!

Yildiz in Premier con lo scambio: conguaglio con cifre da capogiro - La Juventus potrebbe trovarsi costretta a perdere Kenan Yildiz, calciatore che potrebbe compiere il grande salto in Premier League.